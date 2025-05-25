الملك ينعم بأوسمة على مؤسسات وشخصيات وطنية بمناسبة عيد الاستقلال الـ79

الوكيل الإخباري- أنعم جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، بأوسمة ملكية على مؤسسات وشخصيات وطنية بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين، تقديرا لجهودها المميزة في تحقيق إنجازات أسهمت في تعزيز مسيرة تطوير الأردن وتحديثه.



وجاء التكريم الملكي خلال حفل أقيم في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وسمو الأمير هاشم بن عبدﷲ الثاني وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات والسادة الأشراف، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.



وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، الهيئة الملكية للأفلام، رجا غرغور



وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، سميح المعايطة

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وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، أمين عام رئاسة الوزراء عبداللطيف النجداوي



وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، مفتي المملكة أحمد الحسنات

وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، مدرسة ثيودور شنلر



وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، قدس الأب القمص أنطونيوس عماد صبحي حنا عبدالملك



وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، الكاتب يوسف حسين بكار



وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، الشركة الأردنية، لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)



وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، نادي الجيل الجديد



وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، فريق عمل مبادرة استعادة الأمل



وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، المرحوم نظمي سعيد إيراهيم



وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، المرحوم الملحن روحي خليل محمود شاهين



وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، لطيفة المشاقبة



وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، رئيس مجلس إدارة هبة الحياة الدولية - الأردن

