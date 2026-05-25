الملك ينعم بأوسمة ملكية على مؤسسات وشخصيات وطنية

الوكيل الإخباري- أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني بأوسمة ملكية على مؤسسات وشخصيات وطنية بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين، تقديرا لجهودها وإنجازاتها الوطنية.

وشمل التكريم الملكي خلال الحفل، صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، الذي تأسس عام 2003 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله، وتمت مأسسته عام 2006 كجمعية خيرية غير ربحية، بهدف توفير الدعم للأيتام المقيمين في دور الرعاية بعد بلوغهم سن 18 عاما ومغادرتهم هذه الدور، من خلال تغطية التعليم الجامعي أو الكليات أو مراكز التدريب المهني، إلى جانب توفير المصروف الشهري والسكن الآمن والتأمين الصحي، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لبناء مستقبلهم.



كما شمل التكريم جمعية البنوك في الأردن، التي تأسست عام 1978 وتضم 20 بنكا، وتعد عضويتها إلزامية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي، إذ تقدم خدمات متنوعة لدعم قدرات البنوك الأعضاء وتمكينها من رفع مساهماتها في التنمية المستدامة. وتقود الجمعية مبادرة البنوك الأردنية الهادفة إلى دعم قطاعي الصحة والتعليم بقيمة 90 مليون دينار، من خلال إنشاء مدارس حديثة تتضمن رياض أطفال وإطلاق مشروع النقل المدرسي الحكومي المجاني.



وكرم خلال الاحتفال الدكتور مهند علي حجازي، الرئيس السابق لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وهو خبير قانوني في القانون الدولي الإنساني وخبير معتمد لدى اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر الدوليين، حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي. وعيّن قاضيا عسكريا لدى مديرية القضاء العسكري في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وشغل العديد من الوظائف القضائية، وهو محاضر في مؤسسات ومعاهد محلية ودولية وله مؤلفات وأوراق عمل متعددة.



كما شمل التكريم مشروع "المدرسة البيئية الناطقة" لمدرسة الرجاء للصم التابعة للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد"، الذي يهدف إلى تمكين الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية في مجالات الاستدامة البيئية والتقنيات الزراعية الحديثة، بما يشمل الحصاد المائي وإعادة استخدام المياه الرمادية وتسويق المنتجات إلكترونيا، إلى جانب دمج الفن والأنشطة التطبيقية بما يسهم في تعزيز الإبداع والوعي البيئي لدى الطلبة ودمجهم في المجتمع.



وكرم أيضا الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، الأمين العام لدائرة الإفتاء العام، وهو قاض شرعي متخصص في الفقه وأصوله، قدم برامج دينية إذاعية وتلفزيونية تناولت تفسير القرآن الكريم والسيرة النبوية والفتاوى والقيم الأسرية والأخلاقية. وهو حاصل على الدكتوراه من الجامعة الأردنية، وتولى عدة مناصب من بينها رئاسة محاكم شرعية، ويعمل محاضرا في جامعات أردنية وله عدة مؤلفات.



وشمل التكريم قدس الأب يوسف فرانسيس ياسا، راهب رعية اللاتين في عنجرة بمحافظة عجلون، لدوره الإنساني والاجتماعي في رعاية الأيتام وضحايا التفكك الأسري في رعية ومزار سيدة الجبل، أحد أهم مواقع الحج المسيحي في الأردن، حيث توفر الدار والمدرسة الرعاية النفسية والصحية والتعليمية المتكاملة للأيتام منذ عمر شهر وحتى 25 عاما.



كما كرم الكاتب هزاع ضامن البراري، الروائي والكاتب المسرحي والسيناريست الأردني، الذي شغل سابقا منصب أمين عام وزارة الثقافة، وله مسيرة أدبية حافلة في الرواية والمسرح وإسهامات ومؤلفات أثرت المشهد الثقافي الأردني، وهو حائز على عدة جوائز عربية ومحلية.



وشمل التكريم الحملة الأردنية للإغاثة، وهي مبادرة أهلية إنسانية انطلقت عام 2023 في غزة، وتنفذ بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مئات المشاريع الإغاثية التي تتضمن توزيع الطعام والمياه والملابس والمواد الأساسية وتشغيل المخابز وحفر الآبار.



وكرم خلال الاحتفال المهندس عمار ياسر خماش، المعماري والرسام والمصور والمصمم المتخصص في ترميم المباني القديمة، الذي تخرج من كلية الهندسة عام 1984، ويشتهر بابتكار تصاميم صديقة للبيئة ذات بصمة كربونية قليلة أو معدومة بأسلوب معماري أردني تقليدي يعتمد على مواد من مصادر محلية وطبيعية. وقام بترميم عدد من المباني من شمال الأردن إلى جنوبه، منها المبنى العثماني لمتحف أم قيس، ودارة الفنون في عمان، وكنيسة الرسل ومريم العذراء البيزنطية في مأدبا، ومتحف سكة الحجاز في معان، ومنزل الشريف الحسين بن علي في العقبة، كما صمم الإصدار الأخير من العملة الورقية في الأردن.



كما شمل التكريم السيدة سهر عبدالعفو العالول، الاستشارية في شؤون التنمية والناشطة في حقوق المرأة، التي ساهمت في تمكين المرأة الأردنية اقتصاديا من خلال مؤسسة راية، وقادت جهود المناصرة لإطلاق حملات ودراسات وطنية في هذا المجال، وأسهمت جهودها في تعديل قانون العمل الأردني عام 2019 ليصبح أكثر مراعاة للنوع الاجتماعي، إلى جانب خبرتها الطويلة في العمل الإعلامي.

وكرمت الإعلامية جمانة وائل الكرادشة، المراسلة الدولية في CNN من مكاتب الشبكة في لندن، والتي تعد من أبرز الصحفيات العربيات في تغطية الحروب والكوارث والأزمات الإنسانية عالميا. وحصلت على جائزة Gracie Awards من مؤسسة Alliance for Women in Media Foundation عام 2024 تقديرا لتقاريرها خلال عام 2023، ومنها تغطية زلزال تركيا وسوريا والحرب في غزة، كما نالت عام 2025 لقب صحفية العام من Association for International Broadcasting.



وشمل التكريم المهندس أمجد فوزي مسعد، رائد الأعمال والمبرمج الأردني والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Replit، التي تعد من أبرز منصات التطوير السحابي عالميا وتنافس شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، ولها شراكات مع شركات تقنية عالمية. ويساهم مسعد في دعم الشركات الناشئة الأردنية وتمكين الكفاءات الشابة، وهو خريج جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.



كما كرم السيد كريم باسم سعيد، عازف البيانو وقائد الأوركسترا الأردني، وهو المدير الموسيقي في معهد عمان للفنون الأدائية ويقود أوركسترا حجرة عمان، وشارك في عروض على مسارح عالمية وعمل في الأكاديمية الملكية للموسيقى في لندن.



وشمل التكريم لاعب الكراتيه محمد فائق الجعفري، لاعب المنتخب الأردني للكراتيه منذ عام 2018، والحاصل على لقب أفضل لاعب كراتيه لعام 2023. وحقق الميدالية الذهبية في فئة تحت 21 عاما لوزن تحت 84 كغم في بطولة آسيا التي أقيمت في أوزبكستان عام 2022، كما نال الميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن تحت 70 كغم في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاما التي أقيمت في تشيلي عام 2019 دون أن تسجل ضده أي نقطة، إضافة إلى إحرازه ميداليات في بطولات آسيوية ودولية.