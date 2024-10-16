الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات - اسماء

وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميداليات اليوبيل الفضي:
- مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري، وتسلمها مدير المستشفى العميد الطبيب رائد العكايلة.
- جمعية الملكة زين الشرف الخيرية، وتسلمتها رئيسة الجمعية يسرى الشبيلات.
- محمية ضانا للمحيط الحيوي، وتسلمها مدير المحمية رائد الخوالدة.
- الروائي سليمان حماد القوابعة.
- المرحوم نبيل أحمد الخصبة، وتسلمها نجله رمزي الخصبة.
- الدكتور محمد عبدالعزيز الكريميين.
- أحمد عادل السفاسفة المزايدة.
- معاذ عبدالقادر العكايلة.
- الفنان التشكيلي أحمد إعمير المرافي.
- أحمد علي الخوالدة.
- الدكتورة كوثر علي الشباطات.
- محمد عبدالسلام السوالقة.
- فايز جهاد العوران.
- الدكتور رفعت محمد البوايزة.
- المهندسة آية حسن الفراهيد.
- المهندس عمار ممدوح الرفوع.
- محمد عصام المحاسنة.
- شركة مشروع رياح الأردن للطاقة المتجددة/ محطة الطفيلة لطاقة الرياح، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة سامر جودة.
- شركة عابور للطاقة، وتسلمها المدير العام خالد بطارسة.
- شركة سراج العالمية لصناعة الورق الصحي، وتسلمها رئيس هيئة المديرين الدكتور محمد العدينات.
- شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للمقاولات، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة المهندس عامر الشباطات.
- مصنع جرش للألبسة الجاهزة، وتسلمتها مسؤولة الموارد البشرية في الشركة ربيعة العمامرة.
- جمعية سيدات جرف الدراويش، وتسلمتها رئيسة الجمعية فاطمة الكعابنة.
- جمعية بصيرا الخيرية، وتسلمها رئيس الجمعية الدكتور جهاد الرفوع.
- جمعية سيدات الطفيلة الخيرية، وتسلمتها رئيسة الجمعية الدكتورة حنان خريسات.
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