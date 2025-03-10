الملك ينعم على المرحوم القاضي إسماعيل العمري بميدالية اليوبيل الفضي

الوكيل الإخباري- أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين على المرحوم القاضي إسماعيل صالح مصطفى العمري (أبو فيصل)، رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي الأسبق، بميدالية اليوبيل الفضي، وذلك تقديرًا لإخلاصه وولائه للوطن والعرش الهاشمي.



وجاء في الأمر الملكي أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء، وذلك بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالته السلطات الدستورية وجلوسه على العرش.

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