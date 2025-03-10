الملك ينعم على المرحوم القاضي إسماعيل العمري بميدالية اليوبيل الفضي

وجاء في الأمر الملكي أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء، وذلك بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالته السلطات الدستورية وجلوسه على العرش.
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