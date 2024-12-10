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الملك ينعم على شخصيات ومؤسسات في البلقاء بميدالية اليوبيل الفضي

ميدالية اليوبيل الفضي
ميدالية اليوبيل الفضي
الثلاثاء، 10-12-2024 04:24 م
الوكيل الإخباري-   أنعم جلالة الملك بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة البلقاء، تقديرا لمساهماتها في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.اضافة اعلان


وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميدالية اليوبيل الفضي:

سمير أحمد الحياري.
“محمد تيسير” أحمد النجداوي.
راكان جميل الفاعور.
الدكتورة غيداء عبدالكريم أبو رمان.
شادي إبراهيم الزعبي.
نهاد زياد دباس.
المخرج محمد عبدالفتاح الرحاحلة.
أيمن سماوي سماوي.
جامعة عمان الأهلية، وتسلمها رئيس هيئة المديرين ماهر الحوراني.
الدكتور خالد صالح العدوان.
المهندس أمجد صالح العبداللات.
فندق ومنتجع نسيم الجبل، وتسلمها مالك ومؤسس الفندق والمنتجع سيف السعودي.
مطعم بيت شاكر، وتسلمها مالك ومؤسس المطعم الدكتور أحمد الشاكر.
شركة أطلنطا لصناعة الملابس/ الفرع الإنتاجي، وتسلمها مالك المصنع عوض الله أبو زيد.
مازن فتحي الغلاييني.
المرحوم حسن حسين أبو سيدو، وتسلمها ابنه محمد أبو سيدو.
لمياء إبراهيم أبو رمان.
الفنان التشكيلي نذير عبدالفتاح العواملة.
جمعية المحبة والرحمة، وتسلمها رئيس الجمعية ميشيل فشحو.
جمعية ذات النطاقين النسائية الخيرية، وتسلمتها رئيسة الجمعية فضة الحديدي.
الدكتورة راية محمود الخليفات.
أمير فايز حتر.
المرحوم عبدالرحمن محمد أبو حسان، وتسلمها ابنه خلدون أبو حسان.
مهند أحمد الواكد.
فرقة شابات السلط، وتسلمها رئيس الفرقة جمال خريسات.
 
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