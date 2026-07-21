الملك ينعى الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات

الوكيل الإخباري- نعى جلالة الملك عبدالله الثاني الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الثلاثاء.

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وقال جلالته في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" : "رحم الله الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات، فقدنا رفيقاً عزيزاً في السلاح، عرفته صديقاً خلوقاً، طيب السيرة، نبيل الخصال، كان مثالاً في المحبة والوفاء والصدق، ومن خيرة من خدم في صفوف قواتنا المسلحة، ودرب أجيالاً من جنود هذا الوطن."



ويعد المرحوم من أبرز رواد القفز الحر والرياضات الجوية في المملكة، إذ شغل منصب قائد فريق المظليين في القوات الخاصة، وتولى إدارة نادي الرياضات الجوية الملكية الأردنية، وأسهم في تدريب وإعداد أجيال من المظليين.