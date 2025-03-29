السبت 2025-03-29 08:40 م
 

الملك يهنئ الأردنيين بحلول عيد الفطر المبارك

غ
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
السبت، 29-03-2025 08:09 م

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، الأسرة الأردنية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

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وقال جلالته في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "X": "نهنئ الجميع بحلول عيد الفطر المبارك، ونسأل الله أن يكون عيد خير وبركة على أردننا وأمتينا العربية والإسلامية".

 

 


 
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