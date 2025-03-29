الملك يهنئ الأردنيين بحلول عيد الفطر المبارك

وقال جلالته في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "X": "نهنئ الجميع بحلول عيد الفطر المبارك، ونسأل الله أن يكون عيد خير وبركة على أردننا وأمتينا العربية والإسلامية".
نهنئ الجميع بحلول عيد الفطر المبارك، ونسأل الله أن يكون عيد خير وبركة على أردننا وأمتينا العربية والإسلامية— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) March 29, 2025
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