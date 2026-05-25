الملك يهنئ الأردنيين بذكرى الاستقلال

الوكيل الإخباري- هنّأ جلالة الملك عبدالله الثاني الأردنيين بالذكرى الـ80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.





وجاءت تهنئة جلالته في رسالة نصية "عائلتي الأردنية.. كل عام وأنتم بخير بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال بلادنا المباركة.. حماكم الله وحمى أردن العز".





