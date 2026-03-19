الجمعة 2026-03-20 06:00 ص

الملك يهنئ الأردنيين بمناسبة عيد الفطر السعيد

جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الخميس، 19-03-2026 07:55 م

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، الأردنيين بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وكتب جلالة الملك على منصة "إكس"، "تقبل الله الطاعات وكل عام ووطننا العزيز وشعبنا الغالي بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك.. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات".


وأعلن مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، أن الخميس، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد.

 
 


