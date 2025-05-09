الجمعة 2025-05-09 03:29 م
 

الملك يهنئ البابا لاون الرابع عشر بمناسبة انتخابه

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الجمعة، 09-05-2025 03:11 م
الوكيل الإخباري-   هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، قداسة البابا لاون الرابع عشر، بمناسبة انتخابه حبرا أعظم وبابا للكنيسة الكاثوليكية.اضافة اعلان


وأعرب جلالته في برقية بعثها، إلى قداسته، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التهنئة والمباركة، متمنيا له التوفيق في أداء رسالته النبيلة على رأس الكنيسة الكاثوليكية، ونشر السلام والوئام والتفاهم حول العالم.

وأكد جلالة الملك اعتزازه بالروابط المتينة بين الأردن وحاضرة الفاتيكان، لافتا إلى حرص المملكة على مواصلة العمل لتعميق الحوار بين الأديان.
 
gnews

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