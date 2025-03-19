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الملك يهنئ الرئيس التونسي بعيد استقلال بلاده

الملك عبدالله الثاني بن الحسين
الملك عبدالله الثاني
 
الأربعاء، 19-03-2025 07:17 م

الوكيل الإخباري-   بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، بمناسبة عيد استقلال بلاده.

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وأعرب جلالته باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى جل وعلا أن يعيدها على الرئيس سعيّد بموفور الصحة، وعلى الشعب التونسي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدها

 
 
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