الخميس 2026-03-19 07:18 م

الملك يهنئ الرئيس التونسي بعيد استقلال بلاده

جلالة الملك عبدﷲ الثاني
 
الوكيل الإخباري-  بعث جلالة الملك عبدﷲ الثاني برقية تهنئة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، بمناسبة عيد استقلال الجمهورية التونسية الشقيقة.

وأعرب جلالته، في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على الرئيس سعيّد بموفور الصحة، وعلى الشعب التونسي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

 
 


أخبار محلية عاجل مفتي عام المملكة: غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك في الأردن

أخبار محلية مديرية الأمن العام تحذّر من السيول مجدداً

أخبار الشركات زين كاش تنفّذ سلسلة مُبادرات خيرية خلال الشهر الفضيل

أخبار محلية الملك والعاهل البحريني يتبادلان التهاني هاتفيا بمناسبة عيد الفطر

الطقس الأرصاد: الأمطار الأخيرة ترفع الموسم المطري في المملكة وتنعش آمال المزارعين ومربي الماشية

أخبار محلية العثور على جثة طفل من جنسية عربية سقط داخل مجرى سيل في المفرق

عربي ودولي طهران تنفي تعيين حسين دهقان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي



 






