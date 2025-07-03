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الملك يهنئ الرئيس الجزائري بعيد استقلال بلاده

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الخميس، 03-07-2025 04:21 م

الوكيل الإخباري-   هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بمناسبة عيد استقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

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وأعرب جلالته، في برقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى، جل وعلا، أن يعيدها على الرئيس تبون بدوام الصحة، وعلى الشعب الجزائري الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار.

 
 
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