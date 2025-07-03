الملك يهنئ الرئيس الجزائري بعيد استقلال بلاده

وأعرب جلالته، في برقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى، جل وعلا، أن يعيدها على الرئيس تبون بدوام الصحة، وعلى الشعب الجزائري الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار.
-
أخبار متعلقة
-
بحث التعاون بين "سلطة العقبة" وشركة المياه
-
الزعبي رئيسةً للهيئة العامة لقرى الأطفال الدولية
-
قاضي القضاة يتفقد سير العمل في محكمة السلط الابتدائية الشرعية
-
تخريج الفوج السادس من معسكر "نشامى السايبر"
-
صندوق المعونة: الشراكات الوطنية تعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي
-
اجتماع يبحث مستجدات ترخيص وتشغيل مطار عمان المدني
-
بواسل الجيش العربي يُبلسمون بإنسانيتهم جراح أطفال غزة
-
"الزراعة": لجنة وطنية لمتابعة جودة العسل المحلي