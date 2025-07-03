الملك يهنئ الرئيس الجزائري بعيد استقلال بلاده

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بمناسبة عيد استقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

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