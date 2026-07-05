الأحد 2026-07-05 05:34 م

الملك يهنئ الرئيس الجزائري بعيد استقلال بلاده

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الأحد، 05-07-2026 03:57 م
الوكيل الإخباري-   هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بمناسبة عيد استقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.اضافة اعلان


وأعرب جلالته، في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني بهذه المناسبة، سائلا المولى جل وعلا أن يعيدها على الرئيس تبون بدوام الصحة، وعلى الشعب الجزائري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
 
 


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