الملك يهنئ الرئيس الجزائري بعيد استقلال بلاده

وأعرب جلالته، في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني بهذه المناسبة، سائلا المولى جل وعلا أن يعيدها على الرئيس تبون بدوام الصحة، وعلى الشعب الجزائري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
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