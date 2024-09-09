الملك يهنئ الرئيس الجزائري

وأعرب جلالة الملك عن تمنياته للرئيس تبون بدوام الصحة والعافية، ولشعب الجزائر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يتابع تمرينًا لاختبار الجاهزية القتالية لسلاح المدفعية - صور
-
المستشفى الميداني الأردني يوزع مساعدات غذائية لأهالي غزة
-
تنويه هام من عائلة منفذ "عملية الجسر"
-
دعوة للمشاركة في الانتخابات من ديوان أبناء الكرك في عمّان
-
إعادة فتح جسر الملك حسين غدا أمام حركة السفر وإغلاقه أمام حركة الشحن
-
ثلاثة أرباع مليون دينار ثمن "نمرة سيارة" بالأردن
-
529 مركزا انتخابيا مختلطا في كل محافظات المملكة
-
الأمن العام والدفاع المدني والدرك: جاهزون لتأمين الانتخابات النيابية