الملك يهنئ الرئيس الجزائري

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة في بلاده.

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