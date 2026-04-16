الملك يهنئ الرئيس السوري بذكرى عيد الجلاء

الخميس، 16-04-2026 04:41 م

الوكيل الإخباري-   هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة الذكرى الثمانين لعيد الجلاء للجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وأعرب جلالته، في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى جل وعلا أن يعيدها على الرئيس الشرع بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السوري الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار.

 
 


