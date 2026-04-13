الملك يهنئ الرئيس العراقي نزار آميدي بانتخابه

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى الرئيس العراقي نزار آميدي، هنأه فيها، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، بانتخابه رئيسا لجمهورية العراق الشقيقة.

