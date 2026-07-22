الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز

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الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبد ﷲ الثاني الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات بلاده بذكرى ثورة 23 تموز المجيدة. اضافة اعلان





وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب المصري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.





