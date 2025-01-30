 
الخميس 2025-01-30 07:17 م
 

الملك يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
الخميس، 30-01-2025 07:04 م
الوكيل الإخباري-   هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني الرئيس أحمد الشرع بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.اضافة اعلان


وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق الأمنيات للرئيس الشرع بالتوفيق في قيادة سوريا وخدمة شعبها، مؤكدا دعم الأردن لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وشدد جلالة الملك على حرص الأردن على توطيد التعاون مع سوريا ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين في تطوير بلدهم، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي.
 
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