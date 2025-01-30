الملك يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق الأمنيات للرئيس الشرع بالتوفيق في قيادة سوريا وخدمة شعبها، مؤكدا دعم الأردن لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها.
وشدد جلالة الملك على حرص الأردن على توطيد التعاون مع سوريا ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين في تطوير بلدهم، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي.
-
أخبار متعلقة
-
مديرية الأمن العام تحذر من الظواهر السلبية مع إعلان نتائج الثانوية العامة
-
أبو ناصر: المركبات الكهربائية تخضع لفحصين فنيين دقيقين قبل التخليص عليها
-
مؤسسة الإسكان تجري قرعة على 79 قطعة ارض في العدنانية
-
ضريبة الدخل والمبيعات تحصل على شهادة "الآيزو 22301"
-
اتفاقية خدمات جوية محدثة بين الأردن والعراق
-
وزير الخارجية يلتقي المفوض العام لـ"الأونروا"
-
التربية: نسبة النجاح في المسار الثانوي الشامل الأكاديمي بالامتحان التكميلي 56.7%
-
وزير العمل يبحث وممثلي البنك الدولي تمديد البرنامج الوطني للتشغيل