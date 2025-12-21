الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب 2025

الوكيل الإخباري- أجرى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، هنأه خلاله بتتويج المنتخب المغربي لكرة القدم بكأس العرب 2025.

اضافة اعلان



وتناول الاتصال العلاقات الوثيقة بين المملكتين والشعبين الشقيقين، والحرص على إدامة التعاون في مختلف المجالات.