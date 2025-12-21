الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب 2025

وتناول الاتصال العلاقات الوثيقة بين المملكتين والشعبين الشقيقين، والحرص على إدامة التعاون في مختلف المجالات.
وأعرب جلالته، في الاتصال، عن تعازيه بوقوع ضحايا ومصابين إثر الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في إقليم آسفي.
-
