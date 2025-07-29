الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش

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الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدﷲ الثاني أخاه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى جلوس جلالته على العرش. اضافة اعلان





وأعرب جلالته في برقية بعثها، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، متمنيا لجلالة الملك محمد السادس دوام الصحة، وللشعب المغربي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

