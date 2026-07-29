الأربعاء 2026-07-29 06:12 م

الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش

ب
الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش
 
الأربعاء، 29-07-2026 04:43 م

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة ذكرى جلوس جلالته على العرش.

اضافة اعلان


وعبر جلالته باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن أحر التهاني بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على جلالة الملك محمد السادس بدوام الصحة، وعلى الشعب المغربي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف ناقلات

عربي ودولي واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف ناقلات

ب

أخبار محلية عاجل ضبط 4 مطلوبين بقضايا مخدرات بمداهمة أمنية في مخيم إربد

ل

أخبار محلية مليون و75 ألف دينار لمشاريع تطوير الطرق في معان

ل

أخبار محلية الأمير فيصل بن الحسين يرعى فعالية اليوم الأولمبي

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

ب

عربي ودولي ترامب يكشف آخر التطورات بشأن استئناف قصف إيران

ب

أخبار محلية الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش

ل

أخبار محلية الملك والسيسي يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم



 
 






الأكثر مشاهدة

 