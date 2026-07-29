الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة ذكرى جلوس جلالته على العرش.

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