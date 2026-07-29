الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش

وعبر جلالته باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن أحر التهاني بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على جلالة الملك محمد السادس بدوام الصحة، وعلى الشعب المغربي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.
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