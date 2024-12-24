الملك يهنئ المسيحيين بمناسبة العيد المجيد

08:22 م

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الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، المسيحيين بمناسبة العيد المجيد. اضافة اعلان



وقال جلالته عبر منصة "أكس": "أهنئ أهلنا المسيحيين في وطننا الغالي بمناسبة العيد المجيد، وندعو الله أن يكون عام سلام وطمأنينة على الجميع. كل عام وأنتم بخير".