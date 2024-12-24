الملك يهنئ المسيحيين بمناسبة العيد المجيد

وقال جلالته عبر منصة "أكس": "أهنئ أهلنا المسيحيين في وطننا الغالي بمناسبة العيد المجيد، وندعو الله أن يكون عام سلام وطمأنينة على الجميع. كل عام وأنتم بخير".
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يستضيف لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة
-
ولي العهد يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد
-
الملكة: ميلاد مجيد تُضاء فيه بيوتكم بالخير والبركة
-
مالية النواب تناقش موازنة المناطق الحرة والمناطق التنموية
-
مديرية دفاع مدني الزرقاء تنفذ تمرينا وهميا في جامعة الزرقاء
-
الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ270 شركةً ومكلَّفاً
-
هام بشأن قرار تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية
-
الامن العام : خطّة أمنيّة ومرورية تزامناً مع أعياد الميلاد