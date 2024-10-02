 
الأربعاء 2024-10-02 04:03 م
 

الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الأربعاء، 02-10-2024 03:16 م
الوكيل الإخباري-   بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد بمناسبة العيد الوطني لبلاده.اضافة اعلان


وعبر جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس العراقي بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب العراقي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
 
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