الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق

وعبر جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس العراقي بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب العراقي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
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