الملك يهنئ بالعيد الوطني لليمن

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتور رشاد محمد العليمي، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

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