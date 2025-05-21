الأربعاء 2025-05-21 07:38 م
 

الملك يهنئ بالعيد الوطني لليمن

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الأربعاء، 21-05-2025 05:10 م

الوكيل الإخباري-   بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتور رشاد محمد العليمي، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

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وعبر جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس العليمي بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب اليمني الشقيق وقد تحققت تطلعاته بالتقدم والاستقرار.

 
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