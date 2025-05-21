الملك يهنئ بالعيد الوطني لليمن

وعبر جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس العليمي بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب اليمني الشقيق وقد تحققت تطلعاته بالتقدم والاستقرار.
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