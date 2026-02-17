الملك يهنئ بحلول شهر رمضان

وكتب جلالته على إكس: "نستقبل شهر رمضان المبارك سائلين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على وطننا الغالي وعلى الأمتين العربية والإسلامية. تقبل الله الطاعات".
