الثلاثاء 2026-02-17 10:24 م

الملك يهنئ بحلول شهر رمضان

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الثلاثاء، 17-02-2026 10:14 م

الوكيل الإخباري-   هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، بحلول شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان


وكتب جلالته على إكس: "نستقبل شهر رمضان المبارك سائلين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على وطننا الغالي وعلى الأمتين العربية والإسلامية. تقبل الله الطاعات".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ بحلول شهر رمضان

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

وزارة الشباب

أخبار محلية وزارة الشباب تعلن استراتيجيتها للأعوام 2026–2030

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الخدمات الطبية: الدوام في رمضان من الـ8.30 صباحا ولغاية الـ2.30 بعد الظهر

تحذير هام من إدارة السير لجميع المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع

أخبار محلية تعرف على مخالفات السير المستثناة من الخصم

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

العيسوي يعزي عشائر بينو والمساعدة والمصري والخريسات

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر بينو والمساعدة والمصري والخريسات



 






الأكثر مشاهدة