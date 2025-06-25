الملك يهنئ بعيد استقلال جيبوتي

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، بمناسبة احتفالات بلاده بعيد الاستقلال.

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