الملك يهنئ بعيد استقلال جيبوتي

وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى، جل وعلا، أن يعيدها على الرئيس جيله بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الجيبوتي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
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