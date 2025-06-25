الأربعاء 2025-06-25 07:59 م
 

الملك يهنئ بعيد استقلال جيبوتي

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الأربعاء، 25-06-2025 07:52 م

الوكيل الإخباري-   بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، بمناسبة احتفالات بلاده بعيد الاستقلال.

اضافة اعلان


وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى، جل وعلا، أن يعيدها على الرئيس جيله بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الجيبوتي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ بعيد استقلال جيبوتي

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية طلبة "الشامل" ينهون امتحاناتهم وترجيح إعلان النتائج تموز القادم

مراكز الإصلاح تخرّج الدفعة الأولى للنزلاء من "مركز عزيمة" للتدريب المهني

أخبار محلية مراكز الإصلاح تخرّج الدفعة الأولى للنزلاء من "مركز عزيمة" للتدريب المهني

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قاعدة الشهيد موفق السلطي ومديرية سلاح الهندسة الملكي ويثني على جهودهما خلال الأحداث الماضية

أخبار محلية القوات المسلحة تكشف عدد الاجسام الغريبة التي تم التعامل معها خلال التوتر الإقليمي الأخير

علما المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية.

أخبار محلية اتفاق أردني - سوري على تسهيل التجارة وحركة الركاب وانسياب البضائع

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يبحث مع الرئيس العراقي دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة

جسر الملك حسين

أخبار محلية تنويه هام للمسافرين عبر جسر الملك حسين

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الخدمات الطبية الملكية: الخميس عطلة في كافة مستشفياتنا ومراكزنا الطبية



 
 





الأكثر مشاهدة