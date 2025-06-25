الملك يهنئ بمناسبة العام الهجري الجديد

وقال جلالته عبر منصة إكس "نستلهم من الهجرة النبوية الشريفة دروسا عظيمة في الصبر والثبات على الحق، ونسأل الله أن يديم على أمتينا العربية والإسلامية الخير والسلام".
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