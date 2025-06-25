الأربعاء 2025-06-25 09:39 م
 

الملك يهنئ بمناسبة العام الهجري الجديد

جلالة الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني
 
الأربعاء، 25-06-2025 08:35 م

الوكيل الإخباري-   هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني، مساء الأربعاء، الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.

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وقال جلالته عبر منصة إكس "نستلهم من الهجرة النبوية الشريفة دروسا عظيمة في الصبر والثبات على الحق، ونسأل الله أن يديم على أمتينا العربية والإسلامية الخير والسلام".

 
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