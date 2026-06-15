الملك يهنئ بمناسبة العام الهجري الجديد

وقال جلالته عبر منصة إكس "اللهم بارك لنا ولأمتنا في العام الهجري الجديد. نسأل الله أن يحفظ أوطاننا ويمنّ عليها بدوام الأمن والاستقرار".
-
أخبار متعلقة
-
أم الجمال الأثرية تتزين بالأعلام دعماً للنشامى
-
مهرجان جرش يوقع اتفاقية تعاون مع اتحاد الكتاب
-
رئيس الوزراء يهنئ القيادة الهاشمية والأردنيين بالعام الهجري الجديد
-
الإفتاء: الثلاثاء أول أيام السنة الهجرية الجديدة
-
الغذاء والدواء: عينات الجميد المخالفة مصدرها أحد دول الجوار
-
العيسوي يرعى احتفال جمعية خليل الرحمن بعيد الاستقلال والمناسبات الوطنية
-
رؤية عمّان: نستهدف إحداث نقلة نوعية في خدمات النظافة بالعاصمة
-
إبراهيم صبرة يعلن نجاح عمليته الجراحية