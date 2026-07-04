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الملك يهنئ ترامب بمناسبة عيد الاستقلال الـ250 للولايات المتحدة

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الملك يهنئ ترامب بمناسبة عيد الاستقلال الـ250 للولايات المتحدة
 
السبت، 04-07-2026 10:29 م

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدﷲ الثاني الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمناسبة عيد الاستقلال الـ250 للولايات المتحدة الأميركية.

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وأعرب جلالته، في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني بهذه المناسبة، مؤكدا عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية والحرص على توطيدها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

 
 


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