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الملك يهنئ ترامب هاتفيا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
السبت، 25-01-2025 10:36 م
الوكيل الإخباري-   أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهنئا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، ومتمنيا له التوفيق في أداء مهامه.اضافة اعلان


وأعرب جلالته، خلال الاتصال، عن الحرص على توطيد العلاقات المتينة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتوسيع فرص التعاون في شتى المجالات.

وأكد جلالة الملك الدور المحوري للولايات المتحدة في دفع كل الأطراف باتجاه العمل نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار للجميع في المنطقة.
 
gnews

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