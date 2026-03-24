الثلاثاء 2026-03-24 08:25 م

الملك يهنئ رئيس الوزراء السلوفيني بفوز حزبه في الانتخابات العامة

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الثلاثاء، 24-03-2026 06:49 م

الوكيل الإخباري-    هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء السلوفيني الدكتور روبرت غولوب بفوز حزبه في الانتخابات العامة، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، متمنيا له التوفيق.

وتناول الاتصال التطورات في الإقليم وجهود خفض التصعيد، إذ أكد جلالته ضرورة الاحتكام للحوار والدبلوماسية لحل الصراع.

 
 


جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ رئيس الوزراء السلوفيني بفوز حزبه في الانتخابات العامة



 






