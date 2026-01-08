الملك يهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

وأعرب جلالة الملك في برقية بعثها، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على جلالة السلطان بدوام الصحة، وعلى الشعب العُماني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
