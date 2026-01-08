الخميس 2026-01-08 08:29 م

الملك يهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

ل
أرشيفية
 
الخميس، 08-01-2026 06:56 م

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، أخاه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

وأعرب جلالة الملك في برقية بعثها، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على جلالة السلطان بدوام الصحة، وعلى الشعب العُماني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

 
 


