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الملك يهنئ سلطان عُمان

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
الملك عبدالله الثاني
الأحد، 17-11-2024 05:06 م

الوكيل الإخباري-   هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين لبلاده.

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وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله عز وجل أن يعيدها على جلالة السلطان هيثم بن طارق بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب العُماني الشقيق بدوام التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

 
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