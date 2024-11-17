الملك يهنئ سلطان عُمان

وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله عز وجل أن يعيدها على جلالة السلطان هيثم بن طارق بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب العُماني الشقيق بدوام التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.
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