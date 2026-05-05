الثلاثاء 2026-05-05 02:31 م

الملك يهنئ علي الزيدي هاتفيا بتكليفه بتشكيل الحكومة العراقية

أرشيفية
 
الثلاثاء، 05-05-2026 01:54 م

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدﷲ الثاني، رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، متمنيا له التوفيق في خدمة الشعب العراقي الشقيق.

وتناول الاتصال عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تطوير التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى أبرز المستجدات في المنطقة.

 
 


