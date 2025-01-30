الملك يوجه الحكومة لإنشاء استاد دولي جديد لكرة القدم

الوكيل الإخباري- وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لإنشاء استاد دولي جديد لكرة القدم لخدمة قطاع الرياضة والشباب في المملكة.

اضافة اعلان



كما وجه جلالته لتطوير المرافق الرياضية في مدينة الحسين للشباب، أولى المدن الرياضية في الأردن، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير المرافق الرياضية الأخرى في العاصمة وباقي المحافظات.