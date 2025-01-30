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الملك يوجه الحكومة لإنشاء استاد دولي جديد لكرة القدم

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جلالة الملك عبدالله الثاني
الخميس، 30-01-2025 12:03 م

الوكيل الإخباري- وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لإنشاء استاد دولي جديد لكرة القدم لخدمة قطاع الرياضة والشباب في المملكة.

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كما وجه جلالته لتطوير المرافق الرياضية في مدينة الحسين للشباب، أولى المدن الرياضية في الأردن، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير المرافق الرياضية الأخرى في العاصمة وباقي المحافظات.


ويأتي التوجيه في إطار الدعم الملكي المتواصل للرياضة والشباب وتقديرا لإنجازات الرياضيين الأردنيين، إذ أكد جلالة الملك أن النشامى الذين رفعوا علم الأردن عاليا في مختلف المحافل الدولية، يستحقون الرعاية والدعم من الحكومة، وفي مقدمة ذلك توفير المنشآت الرياضية النوعية.

 
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