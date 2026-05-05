الملك يوجه الحكومة لإنشاء مركز صحي شامل لخدمة محافظة الزرقاء

الوكيل الإخباري- وجّه جلالة الملك عبدﷲ الثاني، خلال زياته إلى محافظة الزرقاء الثلاثاء، الحكومة لإنشاء مركز صحي شامل لخدمة محافظة الزرقاء والتخفيف من حجم الضغط على الخدمات الصحية فيها.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال لقاء الملك مع وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة الزرقاء في الجامعة الهاشمية، وتحدث جلالته خلال اللقاء التواصلي عن رمزية مدينة الزرقاء بوصفها "مدينة العسكر"، مبينا أن دورها معروف في تاريخ القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وأن أهلها يجسدون قيم النخوة والتضحية وحب الوطن.



ولفت رئيس الوزراء جعفر حسان خلال اللقاء في المحافظة إلى أن الحكومة تعمل، وفق توجيهات جلالة الملك، على تنفيذ مشاريع وبرامج لخدمة محافظة الزرقاء وسكانها.