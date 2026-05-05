الثلاثاء 2026-05-05 07:25 م

الملك يوجه الحكومة لإنشاء مركز صحي شامل لخدمة محافظة الزرقاء

الثلاثاء، 05-05-2026 06:42 م

الوكيل الإخباري-   وجّه جلالة الملك عبدﷲ الثاني، خلال زياته إلى محافظة الزرقاء الثلاثاء، الحكومة لإنشاء مركز صحي شامل لخدمة محافظة الزرقاء والتخفيف من حجم الضغط على الخدمات الصحية فيها.

جاء ذلك خلال لقاء الملك مع وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة الزرقاء في الجامعة الهاشمية، وتحدث جلالته خلال اللقاء التواصلي عن رمزية مدينة الزرقاء بوصفها "مدينة العسكر"، مبينا أن دورها معروف في تاريخ القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وأن أهلها يجسدون قيم النخوة والتضحية وحب الوطن.


ولفت رئيس الوزراء جعفر حسان خلال اللقاء في المحافظة إلى أن الحكومة تعمل، وفق توجيهات جلالة الملك، على تنفيذ مشاريع وبرامج لخدمة محافظة الزرقاء وسكانها.


وأشار إلى أن البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة يتضمن مشاريع مخصصة للزرقاء تقدر كلفتها بحوالي نصف مليار دينار في قطاعات مختلفة، أبرزها الصحة، والتعليم، والنقل العام "وهي القطاعات الأساسية لخدمة المواطن".

 
 


