الثلاثاء 2026-08-04 04:59 م

الملك يوجه الحكومة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الطاقة والحبوب والسلع الأساسية

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جانب من الاجتماع
 
الثلاثاء، 04-08-2026 04:04 م

الوكيل الإخباري- ترأس جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء، والاطلاع على خططها الاستباقية للتعامل مع تبعات التطورات إقليميا وعالميا.

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واستمع جلالته، خلال الاجتماع الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، إلى إيجازات حول إجراءات الوزارات المعنية لمواصلة تطوير خطط الأمن الغذائي وأمن الطاقة، ورفع مستويات التنسيق بينها.


وتناول الاجتماع أهمية مواصلة جهود تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والمتجددة، بما يعزز مستويات الاكتفاء الذاتي ويدعم تنافسية القطاعات الاقتصادية والخدمات الأساسية.


ووجه جلالة الملك الحكومة للمضي في إعداد وتنفيذ خطط تعزيز المخزون الاستراتيجي من الطاقة، ورفع جاهزية المنظومة الوطنية وضمان استدامتها وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات.


وبما يتعلق بالأمن الغذائي، شدد جلالته على أهمية الحفاظ على مخزون غذائي استراتيجي من الحبوب والسلع الأساسية بمستويات آمنة وكافية، وتطوير آليات إدارته بما يضمن استدامة الإمدادات.


ودعا جلالة الملك إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاعي التخزين والنقل، وبما يسهم في تطوير منظومة الأمن الغذائي في المملكة.


وحضر الاجتماع سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس السياسات الوطني، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

 
 


gnews

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