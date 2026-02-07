الملك يوجه دعوة للرئيس التركي لزيارة الأردن

الوكيل الإخباري- وجه جلالة الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين دعوة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لزيارة الأردن.

وعقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مباحثات ركزت على سبل الارتقاء بالعمل المشترك في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والعسكرية، بما يخدم المصالح الثنائية ويدعم جهود التهدئة في المنطقة.



وأكد الزعيمان خلال مباحثات ثنائية تلتها موسعة بقصر دولمة بهجة في اسطنبول بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، أهمية البناء على مخرجات اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي استضافته عمّان أخيرا.