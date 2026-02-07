الملك يوجه دعوة للرئيس التركي لزيارة الأردن

وعقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مباحثات ركزت على سبل الارتقاء بالعمل المشترك في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والعسكرية، بما يخدم المصالح الثنائية ويدعم جهود التهدئة في المنطقة.
وأكد الزعيمان خلال مباحثات ثنائية تلتها موسعة بقصر دولمة بهجة في اسطنبول بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، أهمية البناء على مخرجات اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي استضافته عمّان أخيرا.
وأصدرت المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية، اليوم السبت، بيانا مشتركا في ختام مباحثات جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس رجب طيب أردوغان التي عقدت في اسطنبول.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن وتركيا يصدران بيانا مشتركا في ختام مباحثات الملك وأردوغان
-
نائب الملك يزور ضريح المغفور له الملك الحسين
-
نقيب أصحاب الشاحنات: القرار السوري حول الشاحنات يخالف الاتفاقيات
-
الملك يمنح الرئيس التركي قلادة الحسين بن علي
-
الملك وأردوغان يؤكدان ضرورة الحفاظ على سيادة الدول بما يحقق السلام والاستقرار
-
أمين عام "الشؤون السياسية" يلتقي سيدات من الجمعية الخيرية الشيشانية
-
وزيرا الشباب والتعليم العالي يبحثان مع الجامعات تعزيز التعاون لتمكين الشباب
-
"الطاقة والمعادن" تشارك في الحملة الوطنية لغرس الأشجار الحرجية