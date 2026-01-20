الثلاثاء 2026-01-20 03:26 م

الملك يوجه لتأسيس مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الحكومية لتأسيس مركز لعلاج أمراض السرطان في مستشفى الأميرة بسمة في إربد. وافتتح جلالة الملك خلال زيارته لمحافظة إربد مستشفى الأميرة بسمة، وهو ثاني أكبر مستشفى
الثلاثاء، 20-01-2026 01:20 م
وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الحكومية لتأسيس مركز لعلاج أمراض السرطان في مستشفى الأميرة بسمة في إربد.


وافتتح جلالة الملك خلال زيارته لمحافظة إربد مستشفى الأميرة بسمة، وهو ثاني أكبر مستشفى حكومي في المملكة بسعة أكثر من 500 سرير.
 
 


