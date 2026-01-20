الملك يوجه لتأسيس مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة

01:20 م

الوكيل الإخباري- وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الحكومية لتأسيس مركز لعلاج أمراض السرطان في مستشفى الأميرة بسمة في إربد. اضافة اعلان





وافتتح جلالة الملك خلال زيارته لمحافظة إربد مستشفى الأميرة بسمة، وهو ثاني أكبر مستشفى حكومي في المملكة بسعة أكثر من 500 سرير.

