الملك يودع بعثة الحجاج المخصصة لأسر الشهداء من القوات المسلحة

الوكيل الإخباري- ودّع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، بعثة حجاج بيت ﷲ الحرام المخصصة لأسر الشهداء من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية. اضافة اعلان





وتنطلق هذه البعثة سنويا من الديوان الملكي الهاشمي، تقديرا لتضحيات الشهداء في الدفاع عن الوطن وأمنه، وتكريما لأسرهم.



وأعرب جلالته عن تمنياته لأفراد البعثة بحج مبرور وسعي مشكور، وأن يتقبل ﷲ طاعاتهم، ويعيدهم إلى عائلاتهم سالمين.



وألقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي كلمة في الحفل قال فيها إن المكرمة الملكية بإيفاد أسر شهداء ومصابين عسكريين لأداء مناسك الحج سنويا تجسد أسمى معاني الوفاء الملكي لتضحيات نشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية لصون أمن الوطن واستقراره.



بدوره، تحدث إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة عن المعاني السامية في الحج، والمتمثلة بطاعة ﷲ تعالى والاجتهاد في العمل الصالح وتعزيز وحدة المسلمين والتعاون على البر والتقوى والبذل والتضحية والإيثار.



وعبر عدد من أسر الشهداء عن تقديرهم لجلالة الملك على اهتمامه بتمكينهم من تأدية فريضة الحج، مثمنين حرص جلالته على وداعهم قبيل توجههم إلى الديار المقدسة.







