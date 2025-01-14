الملك يوعز ببناء مستودعات جديدة للهيئة الخيرية الهاشمية ورفع كميات المساعدات

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز، اليوم الثلاثاء، بتقديم كل الدعم للأشقاء في قطاع غزة.

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وأضاف الشبلي، في مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء، أن جلالة الملك أوعز ببناء مستودعات جديدة "إضافية" لمستودعات الهيئة الخيرية الهاشمية، وزيادة عدد شاحنات المساعدات، وتوفير مواد أكبر من المساعدات التي يتم إرسالها للأشقاء.



وبيّن الشبلي أن جلالة الملك أشرف على تجهيز أكبر قافلة مساعدات إلى غزة بواقع 120 شاحنة، وسيتم تسييرها اليوم إلى قطاع غزة.



ولفت إلى أن 245 شخصًا في قطاع غزة استفادوا من مبادرة تركيب الأطراف الصناعية.



وأوضح الشبلي أن الهيئة الخيرية الهاشمية، وفي حال تم التوافق على هدنة في غزة، ستقوم بإرسال كميات أكبر من المساعدات الأردنية لمختلف المناطق في قطاع غزة.