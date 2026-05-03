الممر الطبي الأردني ينقذ أكثر من 700 طفل من غزة

الوكيل الإخباري- استقبل الأردن أكثر من 700 طفل من قطاع غزة منذ انطلاق مبادرة "الممر الطبي الأردني" في آذار 2025، يرافقهم نحو 1700 مرافق، وفق ما أفاد به رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري.

اضافة اعلان



ووفق الحموري فإن الإصابات، نوعت الحالات بين إصابات حربية خطيرة شملت بتر أطراف وإصابات في الرأس والعمود الفقري، إضافة إلى كسور وحروق، وحالات مرضية معقدة مثل تشوهات القلب الخلقية والأورام السرطانية.



وبحسب الحموري فإنه جرى تقديم رعاية طبية شاملة للمصابين، تضمنت عمليات جراحية دقيقة، وتركيب أطراف صناعية، وبرامج تأهيل ودعم نفسي، إلى جانب تغطية كاملة للنفقات والإقامة.