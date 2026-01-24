المناصير: بلدية الكرك تطلق حملة لزراعة 5000 شجرة وتحسين مدخل البلدة

وقال خلال لقاء حواري مع الإعلاميين والصحفيين اليوم السبت عرض خلاله لرؤية البلدية وخططها المستقبلية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في المحافظة، إن المجلس الحالي يعمل على البناء وتحقيق إنجازات واقعية تخدم أبناء المحافظة، مشيرا الى جهود كوادر البلدية خلال الظروف الجوية والمنخفضات الأربعة الأخيرة، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
وأعلن المناصير عن إطلاق حملة "تغيير وجه الكرك" بداية شهر آذار، لتعزيز المداخل الحجرية للمواقع الأثرية والتاريخية، وتنفيذ حملة تشجير زُرعت خلالها خمسة آلاف شجرة في مناطق مختلفة بالمحافظة، مشيرا إلى مشاريع خدمية وتنموية كبرى قيد التنفيذ، مع توقع الانتهاء من بعضها بحلول حزيران المقبل، من بينها مشروع "ميدان الخيل".
كما أعلن المناصير عن قرب إطلاق أول إذاعة مجتمعية تتبع لبلديات المحافظة باسم "إذاعة صوت مؤاب"، لتكون منصة للتواصل مع المجتمع المحلي وتسليط الضوء على قضايا المواطنين، مع استقطاب نخبة من الشباب المؤهلين لإدارتها وتشغيلها وفق أحدث المعايير الفنية.
