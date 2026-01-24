المناصير: بلدية الكرك تطلق حملة لزراعة 5000 شجرة وتحسين مدخل البلدة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى الدكتور محمد المناصير نجاح تطبيق نهج اللامركزية في إدارة العمل البلدي وغرف العمليات، ما أسهم في سرعة الاستجابة لمئات البلاغات الطارئة على مدار الساعة خلال المنخفضات الجوية.



وقال خلال لقاء حواري مع الإعلاميين والصحفيين اليوم السبت عرض خلاله لرؤية البلدية وخططها المستقبلية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في المحافظة، إن المجلس الحالي يعمل على البناء وتحقيق إنجازات واقعية تخدم أبناء المحافظة، مشيرا الى جهود كوادر البلدية خلال الظروف الجوية والمنخفضات الأربعة الأخيرة، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية.



وأعلن المناصير عن إطلاق حملة "تغيير وجه الكرك" بداية شهر آذار، لتعزيز المداخل الحجرية للمواقع الأثرية والتاريخية، وتنفيذ حملة تشجير زُرعت خلالها خمسة آلاف شجرة في مناطق مختلفة بالمحافظة، مشيرا إلى مشاريع خدمية وتنموية كبرى قيد التنفيذ، مع توقع الانتهاء من بعضها بحلول حزيران المقبل، من بينها مشروع "ميدان الخيل".

