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"المناطق الحرة" : إعادة تفعيل قرار شطب المركبات يُفيد 517 سيارة مباشرة

أزمة سير
تعبيرية
الثلاثاء، 04-02-2025 04:12 م

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، إن 517 مركبة استفادت بشكل مباشر من إعادة تفعيل قرار شطب المركبات وذلك بعد صدور التعديلات الأخيرة، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء لمعالجة مشكلة قائمة، وليس كسياسة جديدة لتعويض المواطنين بشكل موسع.

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وبحسب بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، أكد رئيس الهيئة النائب محمد البستنجي، أن القرار جاء كاستثناء لحل مشكلة المواطنين الذين بدأوا إجراءات الشطب قبل وقف العمل بالآلية، مبينًا أن عدد المستفيدين بلغ نحو 2000 شخص، إلا أن من تمكن فعليًا من الاستفادة من القرار بلغ 517 مركبة فقط.


وأشاد البستنجي، بقرار الحكومة السماح باستكمال معاملات شطب المركبات التي تمت قبل وقف العمل بالنظام السابق، معتبرًا أن القرار أسهم في التخفيف من الأعباء المالية على المستفيدين الذين كانوا قد بدأوا بإجراءات الشطب، كما أنه يعكس حرص الحكومة على إيجاد حلول وسط تلبي احتياجات السوق وتحافظ على التوازن بين الإيرادات العامة والمصلحة العامة للمستهلكين.


ولفت إلى أن أكثر من 100 ألف مركبة استفادت سابقًا منذ بدء العمل بنظام الشطب، أي منذ 2015.

 
gnews

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