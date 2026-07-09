المناطق الحرة تدعو إلى توسيع مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص

وخلال الاجتماع، دعا الجيوسي إلى توسيع عضوية مجلس الشراكة، بحيث لا تقتصر المشاركة على دائرة الجمارك والقطاع الخاص، وإنما تشمل جميع الجهات التي تشكل منظومة التخليص على البضائع والمركبات، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، بما يضمن معالجة التحديات بصورة تكاملية، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.
وأكد الجيوسي أن إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة ضمن إطار مؤسسي واحد من شأنه أن يعزز التنسيق بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص، ويوحد الإجراءات، ويقلل الوقت والكلفة على المستثمرين، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والاستثمار، ويخدم القطاعات الاقتصادية والمستثمرين العاملين داخل المناطق الحرة وفي مختلف أنحاء المملكة.
وأشار إلى أن مجلس الشراكة يمثل منصة مهمة لنقل ملاحظات القطاع الخاص ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين بصورة مباشرة مع الجهات المعنية، وصولاً إلى حلول عملية تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، رحب رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة بالحضور، فيما قدم رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق الشكر لغرفة تجارة إربد على استضافتها لاجتماع مجلس الشراكة، مؤكداً أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص.
وناقش المشاركون عدداً من الملفات المتعلقة بتطوير الإجراءات الجمركية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في التحول الإلكتروني، وتطوير منظومة إدارة المخاطر، وبرامج الامتثال، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتواصل هيئة مستثمري المناطق الحرة دورها في تمثيل المستثمرين والدفاع عن مصالحهم، من خلال المشاركة الفاعلة في مجالس الشراكة واللجان الوطنية، وطرح المبادرات التي تسهم في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الاستثمار، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرسخ بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحّب ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب
-
الأردن يقفز 23 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء البيئي لعام 2026
-
"سلطة العقبة" تبحث مع السفارة الصينية وبلدية بكين التعاون في مجال المدن الذكية
-
العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير الدفاع المدني الأسبق وينقل تعازي الملك وولي العهد لذويه
-
أمانة عمّان تواصل التحول إلى الإنارة الذكية في الشوارع الرئيسية والأنفاق
-
الحكومة و"العمل الدولية" توقعان خطاب نوايا لدعم العمل اللائق في قطاع الألبسة والمحيكات
-
نائب الملك يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية
-
49 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل