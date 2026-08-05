المنتخبات الوطنية تواصل انتصاراتها في جولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية

الوكيل الإخباري- واصلت المنتخبات الوطنية للكرة الطائرة الشاطئية انتصاراتها، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات جولة غرب آسيا الأولى للكرة الطائرة الشاطئية، والتي تستضيفها ملاعب الأميرة آية بمدينة الحسين للشباب.

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ونجح ثنائي المنتخب الوطني للسيدات، المكوّن من اللاعبتين سيلينا حداد، وكاترينا حداد، في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وجاء على حساب المنتخب الكويتي بنتيجة شوطين دون رد.



كما حقق ثنائي المنتخب الوطني، غيداء العشوش ورغد حيمور، فوزين متتاليين، الأول على المنتخب الكويتي بنتيجة 2-0، والثاني على المنتخب السعودي بنتيجة 2-0.



وفاز كذلك ثنائي المنتخب الوطني، رهف حيمور وشهد العواملة، على المنتخب القطري بنتيجة شوطين دون مقابل.