المنتخب الأولمبي لكرة القدم يفوز على نظيره السوري

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات المنتخب الأولمبي للاستحقاقات الآسيوية المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
مع عودة الشتاء .. رائحة العدس تفوح في الشوارع الأردنية
-
عاجل إغلاق تلفريك عجلون مؤقتًا لأعمال الصيانة الدورية
-
"كلنا الأردن" تطلق معسكرات إعداد القيادات الشبابية
-
مذكرة بين ديوان المحاسبة ومكتب التدقيق الوطني في بريطانيا
-
مشروع المركز العالمي لتغير المناخ يعلن دعم مبادرات ريادية أردنية
-
افتتاح مرافق للأطفال وألعاب خارجية في مركز زها
-
ديكابوليس للإعلام والتعليم.. الريادة في الإعلام الاقتصادي والتعليم العصري والمنصات الطبية المعتمدة
-
محمية رم تشارك باجتماع الأمانة العامة لصون المها العربي في الإمارات