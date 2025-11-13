الخميس 2025-11-13 09:36 م
 

المنتخب الأولمبي لكرة القدم يفوز على نظيره السوري

جانب من اللقاء
 
الخميس، 13-11-2025 07:40 م

الوكيل الإخباري- فاز المنتخب الأولمبي لكرة القدم على نظيره السوري بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جرت اليوم الخميس، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين الأسبوع المقبل.


وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات المنتخب الأولمبي للاستحقاقات الآسيوية المقبلة.

 
 
