المنتخب الأولمبي لكرة القدم يفوز على نظيره السوري

الوكيل الإخباري- فاز المنتخب الأولمبي لكرة القدم على نظيره السوري بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جرت اليوم الخميس، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

اضافة اعلان



ويتجدد اللقاء بين المنتخبين الأسبوع المقبل.



وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات المنتخب الأولمبي للاستحقاقات الآسيوية المقبلة.