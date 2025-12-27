المنتخب الأولمبي يتعادل مع نظيره الأوزبكي وديا

الوكيل الإخباري- تعادل المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، مع نظيره الأوزبكي بدون أهداف، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم السبت في قطر.

ويقيم المنتخب الأولمبي معسكرا تدريبيا في قطر، استعدادا للمشاركة في كأس آسيا التي تقام الشهر المقبل في السعودية.



ويخوض المنتخب الأولمبي مباراة ودية ثانية أمام اليابان بقطر في الأول من كانون الثاني المقبل.

ويفتتح المنتخب مشواره بالبطولة الآسيوية ضمن منافسات المجموعة الأولى بملاقاة فيتنام 6 كانون الثاني المقبل على الملعب الرديف لستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ثم يواجه السعودية على ستاد الأمير عبدالله الفيصل، ويختتم دور المجموعات أمام قيرغزستان على الملعب الرديف لستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.



وتضم قائمة المنتخب 23 لاعباً هم: عبد الرحمن سليمان، مراد الفالوجي، سلامة سلمان، علي حجبي، محمد الشطي، جعفر سماره، عرفات الحاج، أحمد أيمن، محمد طه، أيهم السمامرة، أحمد المغربي، عبدالله المنيص، صالح فريج، هاشم المبيضين، سيف سليمان، يوسف قشي، عودة الفاخوري، مؤمن الساكت، محمود ذيب، أمين الشناينة، أنس الخُب، خلدون صبرة، بكر كلبونة.