المنتخب الأولمبي يرفع سقف طموحات الأردنيين في كأس آسيا

الوكيل الإخباري- يسير المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم على نهج المنتخب الوطني الأول في البحث عن تحقيق الإنجازات على مختلف الصعد، ما ساهم في رفع سقف الطموحات لدى الشارع الرياضي المحلي بإمكانية العودة من كأس آسيا بإنجاز جديد للكرة الأردنية. اضافة اعلان





ونجح المنتخب الأولمبي مساء أمس الاثنين، في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا لمنتخبات تحت سن 23 لكرة القدم، المقامة حاليًا في مدينة جدة السعودية، رغم صعوبة المجموعة التي جاء فيها، والتي ضمّت منتخبات فيتنام والسعودية وقرغيزستان، قبل أن يتمكن من التأهل بعد أن حلّ ثانيًا خلف منتخب فيتنام الذي تأهل أيضًا، فيما ودّع المنتخب السعودي الشقيق، صاحب الأرض والجمهور، البطولة بشكل اعتُبر مفاجئًا، بعد أن حلّ ثالثًا في المجموعة.



وساهم التأهل الصعب والمستحق للمنتخب الأولمبي إلى الدور ربع النهائي في منح الجمهور المحلي أملًا بإمكانية وقدرة المنتخب الأولمبي على تكرار سيناريو إنجازات منتخب الكبار، الذي حقق 3 إنجازات في غضون عامين، تمثلت في وصافة كأس آسيا 2023، والتأهل التاريخي للمونديال، ووصافة كأس العرب 2025.



ويرى الشارع الرياضي المحلي أن المنتخب الأولمبي يضم في صفوفه لاعبين متميزين يملكون الخبرة والقدرة على التفوق، لا سيما أن أغلبهم يلعبون كأساسيين في أنديتهم، ما يعزز من حظوظهم بالتألق في صفوف المنتخب الوطني.



ويؤكد مختصون ومتابعون، أن تحقيق المنتخب الأولمبي لفوزين متتاليين على منتخبي السعودية وقرغيزستان، بعد تعثره في أول مباراة أمام فيتنام في كأس آسيا الحالية، يؤكد قوة المنتخب الوطني وقدرته على التفوق والتألق، رغم صعوبة مهمته المقبلة أمام اليابان في الدور ربع النهائي، في المباراة التي تقام يوم الجمعة المقبل.



ويقول المدرب الوطني أحمد هايل، إن تأهل المنتخب الأولمبي إلى الدور ربع النهائي في كأس آسيا، رغم صعوبة المجموعة، يؤكد امتلاك هذا الفريق عناصر متميزة قادرة على تحقيق الإنجازات والسير على خطى منتخب الكبار المتفوق والمتألق.



من جهته، أوضح المدرب خالد يوسف أن المنتخب الأولمبي، وبعد تأهله إلى الدور ربع النهائي، رفع من سقف طموحات الجماهير الأردنية التي باتت تنتظر من هذا المنتخب المزيد من الإنجازات، متمنيًا أن ينجح الفريق في المضي قدمًا في البطولة الآسيوية.



بدوره، أشار المشجع ماهر موسى إلى أن المنتخب الأولمبي يحمل آمال الأردنيين في البطولة الآسيوية، مجددًا ثقته بقدرة اللاعبين على التفوق في ظل خبرتهم الجيدة وإمكاناتهم الفنية الكبيرة.



وأكد أن المنتخب سيكون قادرًا على الفوز باللقب في حال نجح في اجتياز العقبة الأصعب في مشواره أمام المنتخب الياباني يوم الجمعة المقبل.



يُشار إلى أن الشارع الرياضي المحلي بات مشدودًا لمتابعة مباريات المنتخب الأولمبي في البطولة الآسيوية، في مؤشر على ارتفاع ثقة الجمهور بالمنتخبات الوطنية.

